Operation: Kingdom
106 Min.Ab 16
Operation: Kingdom
Bei einem Anschlag auf eine amerikanische Wohnsiedlung in Riad kommen mehr als 100 Menschen ums Leben, zahlreiche weitere werden verletzt. Eine Spezialtruppe - angeführt von FBI-Agent Fleury - bekommt den Auftrag, die Hintergründe dieses Attentats zu ergründen. Die Ermittlungen führen sie in ein kulturelles Minenfeld aus korrupten Politikern und fanatischen Extremisten. Als sie dem Killer zu nahe kommen, werden sie selbst zu Zielscheiben ...
Genre:Action, Thriller, Drama
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
16
