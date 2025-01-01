Operation Mekong
124 Min.Ab 18
Operation Mekong
Nach einem Überfall auf zwei chinesische Frachtschiffe, die auf dem Mekong-Fluss unterwegs sind, werden die Leichen von 13 Besatzungsmitgliedern gefunden. Die chinesische Regierung sendet daraufhin eine Spezialeinheit in das Gebiet, um den mysteriösen Fall aufzuklären. Bald steht der Kartellführer Naw Kahr unter Verdacht, der sich im Grenzgebiet von Thailand, Myanmar, Laos und China ein mächtiges Drogenimperium aufgebaut hat.
Genre:Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH