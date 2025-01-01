Operation Undercover: Einsatz in South Carolina (Special)
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Operation Undercover: Einsatz in South Carolina (Special)
Die vermeintliche Kleinstadtidylle trügt. In der Asservatenkammer des Polizeireviers bekommt Lou Valoze einen Eindruck davon, was in Pickens tatsächlich vor sich geht. Dort sind sehr viele nicht registrierte Schusswaffen im Umlauf. Die Gesetzeshüter:innen versuchen in dieser Folge einen mutmaßlichen Verkäufer zu überführen. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellt, haben Lindsay Mason und ihre Kollegen einen dicken Fisch an der Angel. Dem Mann drohen bis zu 30 Jahre Haft. Der Drogenhandel stellt im US-Bundesstaat South Carolina ebenfalls ein großes Problem dar.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.