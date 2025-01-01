Oppenheimer
174 Min.Ab 12
Christopher Nolan kreiert eine monumentale Biografie über den einflussreichen Physiker Robert Oppenheimer mit Cillian Murphy in der Hauptrolle: Während des Zweiten Weltkriegs ist Oppenheimer Teil des "Manhattan-Projekts", das zur Entwicklung der ersten Atombombe ins Leben gerufen wurde. Das Talent ist innerlich zerrissen - zwischen wissenschaftlicher Entdeckung und moralischem Gewissen, zwischen Ruhm und Schuld.
Genre:Biografie, Historisches Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH