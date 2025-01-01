Paranoia - Riskantes Spiel
102 Min.Ab 12
Paranoia - Riskantes Spiel
Nervenkitzel mit Liam Hemsworth, Gary Oldman und Harrison Ford: Adam Cassidy, Hacker und IT-Spezialist, arbeitet für die Wyatt Corporation. Nach einer Party auf Firmenkosten erpresst ihn sein Chef. Er soll seinen Konkurrenten und ehemaligen Mentor Jock Goddard ausspionieren oder er kassiert eine Anklage wegen Untreue. Doch Adam wird schnell zum Star der ausspionierten Firma.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH