Parasiten-Mörder

Ein Wissenschaftler arbeitet an einem Parasiten, der heilen kann, erschafft aber etwas Furchtbares. Sein Parasit verwandelt den Wirt in eine sexbesessene Bestie, die sich von Menschenfleisch ernährt und die Seuche durch Geschlechtsverkehr weitergibt. Die junge Frau feiert regelrechte Orgien in dem luxuriösen Apartment-Komplex und so verbreitet sich der Parasit rasend schnell.
