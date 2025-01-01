Phoebe im Wunderland
101 Min.Ab 6
Phoebe im Wunderland
Die phantastische Geschichte eines kleinen Mädchens, das den gesellschaftlichen Regeln nicht folgen will oder kann. Verwirrt durch die Auseinandersetzungen mit ihrer Umwelt, flüchtet sich Phoebe in eine Welt der Phantasie. Unterstützt wird sie dabei von ihrer unkonventionellen Schauspiellehrerin, während ihre eigene Mutter den Verdacht hat, dass ihre Tochter eine geistige Störung hat.
Genre:Drama
6
