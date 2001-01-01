Plötzlich außer Kontrolle
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Plötzlich außer Kontrolle
Seit der Scheidung von ihrem Mann erzieht Sally Cambridge ihre zwei Söhne allein. Der Ältere von den beiden, Jack, kommt mit der Trennung der Eltern nicht zurecht, was sich in zunehmender Aggressivität seiner Mutter gegenüber äußert. Kleinigkeiten führen bei dem Teenager zu unkontrollierten Wutausbrüchen. Bei einem dieser attackiert der 16-Jährige seine Mutter und verletzt dabei seinen Bruder schwer. Daraufhin wird Sally, die Jack zu schützen versucht, wegen Kindesmisshandlung verhaftet.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2001 Hearst Entertainment, Inc. 2001 Hearst Entertainment, Inc., All Rights Reserved.