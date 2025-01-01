Posenangeln auf Plattfisch und Dorsch
11 Min.Ab 12
Posenangeln auf Plattfisch und Dorsch
Wer glaubt, dass für das erfolgreiche Angeln an oder auf der Ostsee nur altbewährte Methoden wie das Brandungsangeln, Pilken, Schleppen oder Spinnfischen in Frage kommen, irrt gewaltig. Da wäre zum Beispiel das Posenangeln mit Wurm oder Köderfisch auf Plattfisch, Dorsch und Wittling. Die erfahrenen Meeresangler André Pawlitzki und Kai Rohde zeigen während eines herbstlichen Angelausflugs auf der Ostsee, wie diese etwas ungewöhnliche aber spannende Angelmethode funktioniert - und beweisen, dass sich auf diese Art und Weise tolle Fänge machen lassen.
