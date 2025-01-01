PULS 24 Spezial - Adieu Mörtel
37 Min.Ab 0
37 Min.Ab 0
PULS 24 Spezial - Adieu Mörtel
Richard "Mörtel" Lugner, der beliebte Society- und Reality-TV-Star und Baumeister der Nation ist verstorben. Er liebte das Leben in der Öffentlichkeit und es gibt wohl niemanden in Österreich und Deutschland, der ihn nicht kannte. Im "PULS 24 Spezial - Adieu, Mörtel", moderiert von Clivia Blümel und Wolfgang Schiefer, wird der Society-Starreporter Dominic Heinzl zugeschaltet. Und mit dabei ist auch Stargast Alfons Haider.
Genre:Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4