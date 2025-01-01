Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Spezial - Christina "Mausi" Lugner im Interview

PULS 24 Spezial - Christina "Mausi" Lugner im Interview

Von 1991 bis 2007 war Christina "Mausi" Lugner mit dem österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner verheiratet. Jetzt muss sie Abschied von ihrem Ex-Mann nehmen, der am Montag überraschend verstorben ist. "PULS 24 Spezial" trifft Christina "Mausi" Lugner zum Interview.

Genre:
Nachrichten, Talk
Produktion:
AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 PULS 4