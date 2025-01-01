PULS 4 Doku: Die Flut kommt

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Starkregen, ungeheure Wassermassen, Hangrutschungen. Im Sommer 2023 herrscht in weiten Teilen Österreichs Ausnahmezustand. Überschwemmungen verwandeln ganze Landstriche in Katastrophengebiete. Die Rettungskräfte kommen gegen die Wassermassen kaum an. Ganze Ortschaften sind abgeschnitten – Versinken in den Fluten. Der Hochwasserschutz stößt an seine Grenzen. Menschen werden evakuiert und müssen teilweise abgesiedelt werden. Ihre Häuser sind komplett zerstört. Die Wucht der Zerstörung schockiert.

Genre:
Dokumentation
Produktion:
AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 PULS 4