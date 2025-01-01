PULS 4 Doku: Doktor Internet
49 Min.Ab 6
49 Min.Ab 6
PULS 4 Doku: Doktor Internet
Wenn es um Fragen rund um die Gesundheit geht, wenden sich etwa zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung an das Internet - noch vor dem Arztbesuch. Es gibt fast eine Million medizinische Internetseiten, alleine auf Deutsch. Viele davon sind unseriös und voller Hiobsbotschaften. Schnell kriegt man es da mit der Angst zu tun. Doch was, wenn Selbstdiagnosen im Internet nicht die Lösung sind, sondern Teil des Problems?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4