PULS 4 Doku: RUHE BITTE! Wenn Lärm krank macht
52 Min.Ab 6
Lärm ist in unserer modernen Welt allgegenwärtig. Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo eine Straße gebaut oder ein Haus saniert wird. Immer ist es irgendwo laut. Dieser Lärm kann die Nerven mächtig strapazieren. Doch wie kann man den Verursachern von Lärm die Stirn bieten? Und was, wenn er auch krank macht?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
