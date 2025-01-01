PULS 4 Doku: Tatort Wien

Zum Inhalt springenBarrierefrei
52 Min.Ab 6
Jetzt ist schon wieder was passiert! So kann man die aktuelle Stimmung auf Wiens Straßen zusammenfassen. In Öffis, in Parks oder auf der Straße: immer öfter eskaliert die Stimmung. Messerstechereien, Schusswechsel und Bandenkriege sind mittlerweile auch in der Bundeshauptstadt angekommen und beunruhigen die Wiener Bevölkerung. PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz geht auf Spurensuche. Sie spricht mit Tätern. Und sie spricht mit Opfern. Ist man auf Wiens Straßen noch sicher?

Dokumentation
AT, 2025
6
© ProSiebenSat.1 PULS 4