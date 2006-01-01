Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pulse: Du bist tot, bevor du stirbst

Studentin Mattie möchte ihrem Ex Josh helfen. Er ist verstört - und erhängt sich schließlich in ihrer Anwesenheit. Zusammen mit ihren Freunden Stone, Tim und Isabell will Mattie herausfinden, warum Josh den Freitod wählte. Derweil ereignen sich in der Stadt immer mehr mysteriöse Suizide, aber eine Massenpanik bleibt merkwürdigerweise aus. Die meisten Menschen wirken wie paralysiert. Matties Spur führt zu dem Bastler Dexter, der ihr hilft, die Geschichte zu verfolgen.

Horror, Thriller, Science Fiction
16
© 2006 The Weinstein Company. All Rights Reserved.