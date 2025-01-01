Red One: Alarmstufe Weihnachten

Zum Inhalt springenBarrierefrei
119 Min.Ab 12
PULS 4119 Min.Ab 12
Kurz vor den Festtagen wird am Nordpol der Katastrophenfall ausgerufen: Der Weihnachtsmann ist spurlos verschwunden und Sicherheitschef Callum Drift soll ihn so schnell wie möglich wiederfinden. Gemeinsam mit Kopfgeldjäger Jack O'Malley startet er eine groß angelegte Suchaktion. Als sich herausstellt, dass der alte Mann womöglich entführt wurde, müssen die beiden Helden alles geben, um Weihnachten zu retten.

Genre:
Feiertag, Action, Abenteuer, Comedy
Produktion:
US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© MGM International Television Distribution