Vor TV
Red One: Alarmstufe Weihnachten
119 Min.Ab 12
119 Min.Ab 12
Vor TV
Red One: Alarmstufe Weihnachten
Kurz vor den Festtagen wird am Nordpol der Katastrophenfall ausgerufen: Der Weihnachtsmann ist spurlos verschwunden und Sicherheitschef Callum Drift soll ihn so schnell wie möglich wiederfinden. Gemeinsam mit Kopfgeldjäger Jack O'Malley startet er eine groß angelegte Suchaktion. Als sich herausstellt, dass der alte Mann womöglich entführt wurde, müssen die beiden Helden alles geben, um Weihnachten zu retten.
Genre:Feiertag, Action, Abenteuer, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© MGM International Television Distribution