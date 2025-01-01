Red Sky
108 Min.Ab 16
108 Min.Ab 16
Red Sky
Der in Ungnade gefallene Kampfpilot Butch Masters führt eine Suchmannschaft bei der Suche nach einer Massenvernichtungswaffe namens Rainmaker an. Dabei bemerkt er, dass sein ehemaliger Partner Tom Craig mit Terroristen unter einer Decke steckt. Nun muss er alles daran setzen, seine Ehre sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld zu retten. Außerdem verliebt sich Butch in eine schöne Journalistin.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH