Retter unter Druck: Prüfung für Rettungssanitäter
27 Min.Ab 12
27 Min.Ab 12
Retter unter Druck: Prüfung für Rettungssanitäter
Sie sind diejenigen, auf die es ankommt, wenn es um Leben und Tod geht: Rettungssanitäter. Werden sie zu einem Notfall gerufen, zählt jede Sekunde – jeder Handgriff muss sitzen. Damit im Ernstfall alles reibungslos ablaufen kann, werden an angehende Sanitäter hohe Anforderungen gestellt. In zahlreichen Prüfungen müssen sie unter Beweis stellen, dass sie in den entscheidenden Minuten einen kühlen Kopf bewahren können. Die Focus TV Reportage hat eine Abschlussprüfung zum Rettungssanitäter zwei Tage lang begleitet. Werden es die Prüflinge schaffen, unter Druck und den kritischen Augen der Prüfer zu bestehen?
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12