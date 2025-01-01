R.I.P.D. 2: Rise of the Damned

Vor TV
99 Min.Ab 16
Red Creek 1876: Sheriff Roy Pulsipher stirbt bei einem Schusswechsel mit einer gefürchteten Bande. Nach seinem Tod erhält er im Jenseits ein interessantes Jobangebot: als Polizist beim R.I.P.D., dem Rest in Peace Department. Als Pulsipher zur Erde zurückkehrt, ist sein erster Gedanke, Rache für seinen eigenen Tod zu nehmen. Doch dann wird ihm eine noch größere Aufgabe auferlegt: Er muss die gesamte Menschheit retten ...
Genre:Action
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
