Romantic Rewrite - Buchstäblich verliebt

86 Min.Ab 12
OneGate86 Min.Ab 12
OneGate
Ivy Roberts arbeitet als Lektorin für Liebesromane. Unverhofft nimmt sie einen ungewöhnlichen Auftrag an: Das nächste Buch des Krimi-Autors Reed Shepherd soll - mit Hilfe der Lektorin - eine Spur romantischer werden. Im Gegenzug bietet sich Reed als Begleitung für die Hochzeitsfeier von Ivys Schwester an. Schon bald kommen sich die beiden immer näher.

Genre:
Romanze
Produktion:
CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© OneGate Media GmbH