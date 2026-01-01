Rückkehr zur Blauen Lagune
98 Min.Ab 6
Rückkehr zur Blauen Lagune
Sarah, ihre zweijährige Tochter Lilli und das Findelkind Richard stranden auf einer einsamen Fidschi-Insel, nachdem an Bord des Segelschoners, mit dem sie unterwegs waren, eine Epidemie ausgebrochen war und sie sich in ein Beiboot gerettet hatten. Jahre später, nach dem Tod der Mutter, entdecken Lilli und Richard ihre große Liebe füreinander. Da wirft ein Segelschiff Anker vor der Insel: Mit seiner Mannschaft betreten auch Neid, Eifersucht und Gier das paradiesische Eiland ...
Genre:Romanze
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
6
