Santas Wunsch zu Weihnachten

86 Min.Ab 6
86 Min.Ab 6
Weihnachtskino
Santa Claus ist traurig. Die Menschen auf der Erde sind ihm allesamt zu gierig und zu habsüchtig geworden. Also beschliesst er seinen Job an den Nagel zu hängen. Doch seine Tochter Kristen will das nicht wahrhaben. Also schlägt sie ihrem Vater vor, dass, wenn sie es schafft, eine der "bösen" Familien auf der Erde wieder zu den "guten" zu machen, er sich die Sache nochmal überlegt. Santa willigt ein und Kristen macht sich auf den Weg zu Erde. Doch ihre böse Schwester Rudolpha hat andere Pläne und probiert Kristen mit aller Macht zu behindern. Wird sie es trotzdem noch schaffen?

Genre:
Comedy, Drama, Familie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© 2025 PLAION PICTURES GmbH