Scalps - Sie kämpft wie ein Mann
94 Min.Ab 18
94 Min.Ab 18
Scalps - Sie kämpft wie ein Mann
Der Kommandant eines texanischen Forts im Bürgerkrieg weigert sich, sich den Nordstaatlern zu ergeben, und versucht, die Tochter des Häuptlings des örtlichen Indianerstammes zu kaufen. Der weise Mann weigert sich, und die Südstaatler massakrieren den Stamm und entführen die junge Squaw trotzdem. Der edlen Squaw gelingt die Flucht, und sie versteckt sich bei einem rauen Rancher, der die Indianer nicht mag, aber die Südstaatler noch mehr hasst. Das ungleiche Paar schließt sich zusammen und taktiert, um ultimative Rache an den Männern im Fort zu üben.
Genre:Western, Action, Drama
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Grjngo GmbH