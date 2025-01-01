Scary Movie 3
81 Min.Ab 12
81 Min.Ab 12
Scary Movie 3
Reporterin Cindy Campbell und ihre Freunde werden in eine unheimliche Geschichte verwickelt: In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft tauchen Kornkreise und sehr mysteriöse Killer-Videotapes auf. Nun versuchen sie herauszufinden, was dahinter steckt. Stehen etwa Aliens kurz davor, die Welt zu übernehmen? Cindy muss sich mächtig ins Zeug legen, um die Welt vor der Übernahme durch das Böse zu erretten ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Miramax UK Ltd.