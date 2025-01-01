Scents & Sensibility - Der Duft von Zärtlichkeit
86 Min.Ab 0
Scents & Sensibility - Der Duft von Zärtlichkeit
Die verwöhnten Schwestern Elinor und Marianne Dashwood werden unsanft aus ihrem Luxusleben gerissen, als ihr Vater wegen Millionenbetrugs verhaftet wird. Von jetzt auf gleich müssen sie plötzlich selbst Geld verdienen - ohne jegliche Alltagskompetenzen. Elinor putzt die Böden in einem Spa, während Marianne Kopien in einer Marketingfirma anfertigt. Doch inmitten ihrer Misere entdeckt Marianne ein verborgenes Talent: ihre selbst kreierten Körperlotionen.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 2011
Copyrights:© OneGate Media GmbH