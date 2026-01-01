Schulverweigerer Kewin & Tim: Vom Dauerschwänzer zum Musterschüler? Teil 3
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Schulverweigerer Kewin & Tim: Vom Dauerschwänzer zum Musterschüler? Teil 3
Die beiden Schulverweigerer Kewin & Tim sind nur zwei Beispiele für absolute Härtefälle unter den Dauerschwänzern. Spiezielle Programme und Förderunterricht sollen die Schüler wieder erreichen und ihnen zu helfen. So auch Kewin & Tim. Schaffen die beiden den Wandel vom Dauerschwänzer zum Musterschüler?
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12