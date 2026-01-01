Segelfische vor Miami in Florida
33 Min.Ab 12
33 Min.Ab 12
Segelfische vor Miami in Florida
Kaum einer weiß, was es für eine herausragende Fischerei die Metropole Miami in den Wintermonaten bieten kann. Peter Wahl nutzte einen Kurztrip und wurde nicht enttäuscht. Bei angenehmen Temperaturen und glatter See legten die rasant schnellen Segelfische für Peter unvergessliche Sprungsalven auf die Meeresoberfläche.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG