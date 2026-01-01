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Segelfische vor Miami in Florida

Segelfische vor Miami in Florida

33 Min.Ab 12
Just Fishing33 Min.Ab 12
Just Fishing

Segelfische vor Miami in Florida

Kaum einer weiß, was es für eine herausragende Fischerei die Metropole Miami in den Wintermonaten bieten kann. Peter Wahl nutzte einen Kurztrip und wurde nicht enttäuscht. Bei angenehmen Temperaturen und glatter See legten die rasant schnellen Segelfische für Peter unvergessliche Sprungsalven auf die Meeresoberfläche.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Datari Outdoor Bücher UG