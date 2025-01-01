Severino
82 Min.Ab 12
Severino
Nach zehn Jahren kehrt der Indio Severino zurück zum Stamm der Manzaneros, die am Rande der argentinischen Anden leben. Doch im Heimatdorf herrscht eine angespannte Situation, ausgelöst durch die Machenschaften einer Bande, die Indianer und Siedler gegeneinander aufgehetzt hat und sie vertreiben will. Severino versucht zu vermitteln, doch der verbohrte Häuptling Nicolas gibt seine Kriegspläne nicht auf und sieht in Severino einen todgeweihten Verräter.
Genre:Abenteuer, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DEFA-Studio für Spielfilme 1978 DEFA-Stiftung. All rights reserved.