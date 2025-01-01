Silent House
86 Min.Ab 18
Silent House
Die junge Sarah hat sich vorgenommen, ihrem Vater John und Onkel Peter bei der Renovierung des Landhauses der Familie zu helfen. Dieses war längere Zeit unbewohnt und soll nun wieder hergerichtet werden, um es anschließend besser verkaufen zu können. Seit ihrer Kindheit war sie nicht mehr an jenem verlassenen Ort und deshalb beschließt sie, zunächst lieb gewonnene Dinge aus ihrer Kindheit auszusortieren.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH