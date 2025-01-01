Sincerely, Yours, Truly - Für immer Dein
84 Min.Ab 0
Hayley zieht in eine neue Wohnung und findet dort einige zurückgelassene Liebesbriefe sowie einen Ring vor. Kurzerhand kontaktiert sie den Absender und tatsächlich erhält Hayley eine Rückmeldung von ihm. Die beiden führen die romantische Brieffreundschaft fort und lernen sich dadurch immer näher kennen. Als Hayley jedoch erfährt, wer hinter den leidenschaftlichen Zeilen steckt, fällt sie aus allen Wolken ...
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH