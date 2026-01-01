Smallfish Competition und Nascar Party
Smallfish Competition und Nascar Party
In den Vereinigten Staaten angekommen, gab es erstmal Geschenke. Ungefähr 20 alte Angelruten und Rollen, Angelkoffer mit Bobbern usw. Die Aufgabe stand schnell fest: wir müssen uns eine Rute und Rolle herauspicken und damit versuchen, den ein oder anderen Fisch ans Band zu bekommen. Das einzige was wir von unserem mitgebrachtem Material verwenden dürfen ist der Köder. Gesagt, getan und los geht¿s zum Pond hinter dem Haus. Ein harter Kampf, wer fängt die meisten Sunfish und Bluegill. Das war der perfekte Zeitvertreib bevor es für uns zum Nascar Race ging. Man kann es als ein Stück Kultur bezeichnen und wir waren mittendrin, im Innfield der Rennstrecke. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und etwas Verspätung war die Party schon voll im Gange. Überall feiernde Menschen, riesige Camper, eigens für diese Veranstaltungen ausgebaut. Beobachtungsplattformen auf den Dächern und dieser wahnsinnige, ohrenbetäubende Lärm der 725 PS starken Boliden, ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Und immer wieder rückte das Angeln in den Vordergrund. Interessante Gespräche, sofern möglich, total verrückte Leute und die Fish-On Geschichte, welche in den nächsten folgen immer wieder aufgelöst wird.