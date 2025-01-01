Sonic the Hedgehog
95 Min.Ab 6
Julien Bam leiht dem blitzschnellen Igel Sonic seine Stimme: Sonics außergewöhnliche Fähigkeit, sich in Sekundenschnelle fortbewegen zu können, ruft Widersacher hervor, die ihm keine andere Wahl lassen, als seine Heimat zu verlassen und auf die Erde zu fliehen. Doch auch hier bleibt er nicht lange unentdeckt und gerät ins Visier des sonderbaren Dr. Robotnik. Ob ihm der Kleinstadt-Cop Tom und dessen Frau aus der Klemme helfen können?
Genre:Familie, Comedy, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.