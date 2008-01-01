Soul Men
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
Soul Men
In den 70er Jahren sangen Louis und Floyd im Soul-Trio "Marcus Hooks and the Real Deal", bevor Marcus seine erfolgreiche Solo-Karriere starten konnte. Nach dessen Tod sollen Louis und Floyd jetzt beim Gedächtniskonzert auftreten. Die Aussicht auf ein Comeback scheint verlockend, doch zunächst müssen ein paar alte Probleme ausgeräumt werden. Eine gemeinsame Cross-Country-Reise im Cadillac soll dabei helfen.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2008 The Weinstein Company, LLC. All Rights Reserved.