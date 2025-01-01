Zum Inhalt springenBarrierefrei
Southbound - Highway to Hell

89 Min.Ab 18
Planet Horror
Auf einem einsamen Stück Highway werden die Geschichten mehrerer Reisender verwoben und in dieser schicksalhaften Terror-Nacht scheinen die schlimmsten Albträume wahr zu werden. Mitch und Jack gelangen auf der Flucht vor Monstern, blutüberströmt zu einem abgelegenen Diner. Die Rock-Band „Siren“ erhält Hilfe von einer fremden Familie, als ihr Tour-Van mitten auf der Straße zusammenbricht…

Horror, Thriller
18
© Tiberius Film