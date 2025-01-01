Vor TV
Star Trek - Der Aufstand
99 Min.Ab 12
Star Trek - Der Aufstand
Die Einwohner des Planeten Ba'ku besitzen das Geheimnis ewigen Lebens. Doch nun will das aussterbende Volk der Son'a sie mit Hilfe der Föderation vertreiben, um selbst in den Genuss ewigen Lebens zu gelangen. Captain Picard und die Crew der Enterprise leisten entschlossen Widerstand und greifen sogar zur Waffe - doch Picard kommt dadurch in Gewissensnöte, denn die Föderation verletzt so ihre "oberste Direktive", die besagt, sich nie in die Belange fremder Kulturen einzumischen.
Genre:Science Fiction, Action
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.