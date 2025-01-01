Strain 100 - The End of Days
85 Min.Ab 18
Strain 100 - The End of Days
Nachdem sie einen schrecklichen Autounfall überlebt hat, erfährt eine junge Frau, dass aggressive und fleischfressende Zombies die Macht übernommen haben. Sie versucht herauszufinden, woher die Wesen kommen und stolpert dabei über den Impfstoff C100 und seine Nebenwirkungen. Eigentlich sollte C100 die Grippe auslöschen. Stattdessen mutierten geimpfte Menschen nach der angeblichen Immunisierung jedoch zu blutrünstigen Bestien.
Genre:Abenteuer, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH