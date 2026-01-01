Superfoods: Magie oder Marketing?
30 Min.Ab 6
30 Min.Ab 6
Superfoods: Magie oder Marketing?
Chia, Goji, Acai, Moringa: Die Pflanzen haben klingende Namen und erobern den Europäischen Markt. Menüs werden mit solchen «Superfood»-Ingredienzien veredelt. Die nährstoffreichen Pflanzen sollen uns vor schweren Krankheiten bewahren, verspricht die Werbung. Was steckt in den Pflanzen, die in fremden Kulturen seit Jahrtausende als Heilpflanzen eingesetzt werden?
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:CH, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV