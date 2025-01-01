Sweet Inspirations – Kaufe Süßes - tue Gutes
102 Min.Ab 6
Ruth droht die Pfändung ihrer Pension, die eigentlich eher eine Zufluchtsstätte für misshandelte Frauen ist. Weil sie die Raten für die Bank nicht mehr bezahlen kann, droht die Schließung. Vier Frauen aus Ruths Gemeinde beschließen daher Ruth zu helfen, um die Schließung des Hauses zu verhindern - sie eröffnen eine Charity-Bäckerei für „biblische Cupcakes“.
Produktion:US, 2019
