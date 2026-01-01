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Sworn to Justice

Sworn to Justice

98 Min.Ab 18
Planet Movies98 Min.Ab 18
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Sworn to Justice

Kriminalpsychologin Janna findet bei der Rückkehr von einer Geschäftsreise ihre Wohnung total verwüstet vor. Skrupellose Einbrecher haben ihre Schwester und deren neunjährigen Sohn getötet. Dem ermittelnden und schmierigen Detective Briggs traut Janna nicht über den Weg. Sie wird tagsüber zur Entlastungszeugin und nachts zur gnadenlosen Rächerin. Doch wer zieht im Hintergrund die Fäden?

Genre:
Action
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Tiberius Film