Taking Back Our Town
Eine besorgte Mutter und eine ältere Frau versuchen, den Bau einer Chemiefabrik in ihrer Heimatstadt zu verhindern. Die beiden schließen sich zusammen, um den Kampf gegen das rücksichtslose Unternehmen aufzugreifen. Die Stadt, in der die Frauen wohnen, wird schon 'Krebs-Allee' genannt und sie möchten noch mehr Unheil vermeiden.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
