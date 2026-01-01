Tango im Schnee
87 Min.Ab 0
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Tango im Schnee
Ella hat ihr Leben ihrer Familie und der Karriere ihres Mannes gewidmet. Doch zu ihrem Geburtstag plant Enkelin Lili eine unerwartete Überraschung: Franz Zeller, Ellas große Liebe und ihr früherer Tangopartner, taucht nach vierzig Jahren wieder auf. Damals wollten beide in Argentinien eine gemeinsame Zukunft als Tangosängerin und Musiker beginnen. Nun holen Ella die alten Träume ein und sie steht vor der Frage, ob sie ihnen noch einmal folgen will.
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