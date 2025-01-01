Tauchfahrt des Schreckens
93 Min.Ab 12
Tauchfahrt des Schreckens
Der Atlantisforscher Professor Aitken, sein Sohn Charles und der Ingenieur Collinson vermuten die versunkene Stadt bei den Bermudainseln. Auf der Überfahrt werden sie von einem Riesenkraken in die Tiefe gezogen. Tatsächlich treffen sie auf dem Meeresgrund auf das sagenumwobene Reich Atlantis. Die Bewohner sind den Besuchern ganz und gar nicht wohlgesonnen. Doch der einzige Fluchtweg ist durch Furcht erregende Unterseemonster versperrt ...
Genre:Science Fiction
Produktion:GB, 1978
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH