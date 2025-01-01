Teddy - Das Tier in Dir
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Teddy - Das Tier in Dir
Teddy lebt mit seinem Onkel in der französischen Provinz. Er träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit seiner Freundin Rebecca. Während des heißen Sommers bedroht ein Wolf die Bauern der Region. Auf der Jagd nach der Bestie wird Teddy von dieser verletzt. Schon bald stellt er sehr merkwürdige Veränderungen an sich fest. Etwas nimmt von Teddy besitz, was er nicht kontrollieren kann.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film