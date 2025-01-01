Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tell It Like A Woman

Sieben inspirierende Geschichten über sehr unterschiedliche Frauen, die sich einer besonderen Herausforderung stellen. Durch ihre Entschlossenheit und ihren Mut werden sie nur noch stärker und selbstbewusster. In diesen sieben Geschichten inszenieren preisgekrönte Regisseurinnen einige der bekanntesten Schauspielerinnen unserer Generation. Der Titelsong wurde für einen Oscar® nominiert.

Tragikomödie
12
© Tiberius Film