The Answer - Who am I?
The Answer - Who am I?
Cole erhält ein Paket mit einem alten Computerspiel, an dessen Spielende eine rätselhafte Antwort auf ihn wartet. Auf einmal ist er im Visier von maskierten bewaffneten Gestalten, die ihn töten wollen. Als Cole sich wehrt, scheint eine ungeahnte Kraft in ihm zu erwachen. Doch als seine Freundin entführt wird, muss Cole das Geheimnis seiner eigenen Vergangenheit lüften, um ihr Leben zu retten.
Genre:Action, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film