The Cabin in the Woods

96 Min.Ab 16
Fünf Studenten reisen für einen Wochenendtrip in eine Waldhütte, wo sie vollständig von der Außenwelt abgeschottet sind. Als sich die Eingangstür von selbst öffnet, ahnen die Freunde noch nicht, was sie im Inneren vorfinden werden.

Horror, Schwarze Komödie, Mystery, Thriller
16
© THE CABIN IN THE WOODS 2012, Artwork &amp; Supplementary Materials 2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.