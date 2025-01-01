The Case of Hana & Alice
95 Min.Ab 12
The Case of Hana & Alice
Nach der Scheidung ihrer Eltern zieht die 14-jährige Alice mit ihrer Mutter in eine andere Stadt. An der neuen Schule erfährt sie von einem Fluch, der für den Tod eines Schülers verantwortlich sein soll. Da ihre geheimnisvolle Nachbarin Hana den Jungen kannte, tun sich die beiden Mädchen zusammen, um den Fall aufzuklären.
Genre:Anime
Produktion:JP, 2015
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH (ehemals:Koch Films GmbH)