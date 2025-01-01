The Demolisher
83 Min.Ab 18
Seit dem Überfall durch die skrupellosen Anhänger eines kriminellen Kults ist die einstige Polizistin Samantha auf einen Rollstuhl angewiesen. Für ihren Ehemann Bruce ist die Nachricht ein Schock. Seine innere Wut führt ihn auf einen selbstzerstörerischen Pfad, der nur blanke Gewalt kennt. So wandert der Mechaniker nachts maskiert durch die Straßen und übt Rache an den Verantwortlichen. Sein Augenmerk fällt auf Marie, die er als nächstes Ziel seines blutigen Kreuzzuges auserkoren hat.
Genre:Action, Horror, Thriller
Altersfreigabe:
18
