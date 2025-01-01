THE END OF HUMAN RACE - PART ONE | SÖLDEN
12 Min.Ab 0
12 Min.Ab 0
THE END OF HUMAN RACE - PART ONE | SÖLDEN
"THE END OF HUMAN RACE" ist eine filmisch Fast-Pace Dokumentation vom Regisseur Vesely Marek, über das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Natur, erzählt durch die Kunstaktion von Alexander Maria Lohmann. Sie begleitet die Entstehung und Platzierung von sieben Kunstwerken im Permafrostboden vor dem Rettenbachgletscher in Tirol. Thematisch spannt Dokumentation einen Bogen von der menschlichen Ausbeutung der Welt bis hin zur Rückeroberung durch die Natur – ein visuelles Gedicht über Zeit, Vergänglichkeit und Verantwortung.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Vesely Marek